Absurdes Gerücht: Saudis wollen Bayern-Deal mit Harry Kane torpedieren

Ist der Transfermarkt binnen weniger Stunden um eine weitere absolut verrückte Story reicher? Angeblich versucht Saudi-Arabien den Deal zwischen dem FC Bayern und Harry Kane zu kapern.

Die Gerüchteküche spuckt eine weitere verrückte Story aus, die mit dem zu vergleichen ist, was am Freitag um Moises Caicedo los war. Jürgen Klopp bestätigte bereits dessen Wechsel zum FC Liverpool, zu dem der Spieler aber nicht transferiert werden möchte – und deshalb den Deal platzen liess. Jetzt geht es wohl zum FC Chelsea.

Nicht zum FC Bayern? Saudis bieten Harry Kane zehnfaches Gehalt

Ist bei Harry Kane nun dasselbe zu erwarten? Nach Informationen des Portals "FootballTransfers" mischt sich Saudi-Arabien auf den letzten Metern ein. Der Klub Al-Hilal offeriert Tottenham Hotspur demnach das Doppelte von dem, was der FC Bayern für Kane bietet. Der deutsche Rekordmeister bietet etwa 110 Millionen Euro.

Was noch absurder daherkommt: Kane soll bei den Bayern künftig mit etwa 25 Millionen Euro alimentiert werde. Die Saudis sollen das Zehnfache (!) bieten. Al-Hilal ist demnach bereit, Kane einen Einjahresvertrag anzubieten. Ähnlich wie bei Kylian Mbappe, der für ein Jahr in den Wüstenstaat kommen soll, um im Sommer 2024 weiterzuwechseln.

FC Bayern will Harry Kane gegen Leipzig einsetzen

Dass sich Kane auf eine Kehrtwende und vor allem diesen Deal, auch wenn er finanziell noch so attraktiv ist, einlässt, ist ausgeschlossen. Der Superstar landete am Freitagabend in München und absolvierte bereits den ersten Teil der medizinischen Untersuchungen. Die Bayern versuchen derzeit alles, ihn bis zum Supercup an diesem Samstag (20.45 Uhr) gegen RB Leipzig registrieren zu können.

aoe 12 August, 2023 08:48