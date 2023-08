Agent: "Pavard ist sehr nahe an Inter dran"

Inter Mailand will sich mit Benjamin Pavard vom FC Bayern verstärken. Und der Deal scheint immer näher zu rücken.

"Der Wille des Spielers ist entscheidend und er will zu Inter", erklärte Inter Mailands Geschäftsführer Beppe Marotta am Samstag hinsichtlich Benjamin Pavard, räumte aber ein: "Bayern braucht einen Ersatz, um ihn ziehen zu lassen, darauf kommt es an. Aber die Gespräche gehen weiter."

Ähnlich äusserte sich nun auch Giovanni Branchini, der zwischen beiden Klubs als Vermittler des Deals arbeitet. "Pavard ist sehr nahe an Inter dran", sagte Branchini am Sonntag gegenüber "Radio Sportiva". "Im Moment müssen die Bayern keinen Ersatz finden, sondern jemanden, der Mazraoui als Rechtsverteidiger herausfordern kann. In diesem Fall wird die Operation mit den Nerazzurri bis zum Ende des Transferfensters abgeschlossen sein. Ich denke, ab heute gibt es keine Distanz mehr zwischen den Vereinen, wir warten nur noch darauf, dass diese Lösung gefunden wird." Medienberichten zufolge fordert der FC Bayern eine Ablöse von 35 Mio. inklusive Boni, das Angebot Inters soll nun darunter liegen.

adk 20 August, 2023 18:55