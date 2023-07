Al Nassr nimmt Kontakt zu Sadio Mané auf

Der saudische Verein Al Nassr, bei dem unter anderem Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, stellt Kontakt zu Bayern-Stürmer Sadio Mané her.

Dieser blickt auf eine schwierige erste Saison in München zurück, in der ihm nicht alles nach Wunsch lief. Vertraglich ist der 31-jährige Senegalese noch für zwei weitere Jahre an den deutschen Rekordmeister gebunden. Inwiefern ihn ein Angebot aus Saudi-Arabien reizt, ist nicht klar. Grundsätzlich plante Mané bisher einen Verbleib in München, wo er sich im zweiten Jahr steigern will.

psc 3 Juli, 2023 09:54