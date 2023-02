Alejandro Garnacho soll beim FC Bayern ein Thema sein

Alejandro Garnacho gehört zu den grossen Talenten im Nachwuchs von Manchester United, das inzwischen den Sprung zu den Profis geschafft hat. Gespräche über eine Verlängerung waren bisher nicht zielführend. Der FC Bayern bringt sich daher in Stellung.

Alejandro Garnacho spielt sich aufgrund seines steilen Aufstiegs bei Manchester United in die Notizbücher anderer Grossklubs. Laut dem «Mirror» beschäftigen sich mit dem FC Bayern, Real Madrid und Paris Saint-Germain mittlerweile drei echte Branchengrössen mit dem aufstrebenden Youngster.

Die Red Devils befinden sich schon seit einigen Monaten mit Garnacho und dessen Umfeld im Austausch. Das Ziel des englischen Rekordmeisters ist es, die 2024 auslaufende Zusammenarbeit zu verlängern, was bisher nicht erfolgt ist. United würde Garnacho gerne langfristig bis 2028 binden, dem 18-Jährigen winkt zudem eine Gehaltserhöhung.

Seit November vergangenen Jahres kommt der gebürtig aus Madrid stammende Flügelspieler regelmässig in der Premier League zum Einsatz und stand in der Gruppenphase der Europa League sogar zweimal in der Startelf. Bei United sei man trotz des Interesses anderer Klubs zuversichtlich, dass Garnacho zur Unterschrift bewegt werden kann.

aoe 18 Februar, 2023 17:02