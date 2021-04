Alexander Nübel will sich mit Nagelsmann über Zukunft austauschen

Bayerns Ersatzkeeper Alexander Nübel will sich vor einem definitiven Entscheid, was seine Zukunft angeht, mit dem künftigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann austauschen.

Unter Hansi Flick hat der 24-Jährige in dieser Saison einen schweren Stand. Gerade mal drei Saisoneinsätze stehen zu Buche. Nübel steht ganz klar im Schatten von Manuel Neuer und darf diesen nur selten vertreten. Deshalb strebt er auch eine zweijährige Leihe an. Laut “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg will sich der junge Bayern-Keeper vor einem definitiven Entscheid aber erst einmal noch mit Julian Nagelsmann austauschen und in Erfahrung bringen, ob und wie dieser mit ihm planen würde.

Interessanterweise wollte der Noch-Leipzig-Coach Nübel in der Vergangenheit zu den Roten Bullen holen. Von dessen Qualitäten scheint Nagelsmann also durchaus überzeugt.

psc 30 April, 2021 17:47