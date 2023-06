Alphonso Davies will beim FC Bayern weiter vorne spielen

Alphonso Davies hat sich in den vergangenen Jahren beim FC Bayern einen Stammplatz als Linksverteidiger gesetzt. Eigentlich würde der 22-Jährige lieber auf einer anderen Position spielen.

Dies verrät der Kanadier im Podcast "Say Less". Davies sagt da: "Ich habe als Flügelspieler angefangen. Damals wurde ich als Robben-Ersatz verpflichtet. Ich dachte, das ist vorübergehend." Dabei spricht er seine Einsätze als Linksverteidiger an. "Und jetzt, drei, vier Jahre später, sitze ich dort fest", führt er aus.

Im Vergleich zur Nationalelf sei in München anderes gefragt: "Wenn ich bei Bayern spiele, ist das etwas anderes als wenn ich in Kanada spiele. Denn in Kanada stehe ich auf dem Platz ganz vorne. Mein Trainer will, dass ich nach vorne dribble. Bei Bayern muss ich mehr Sicherheit haben, weil ich ein Verteidiger bin. Ich muss also sehr vorsichtig sein, wenn ich den Ball verliere." Davies hofft, dass er mehr Chancen auf den offensiven Flügeln erhält: "Ich würde Luftsprünge machen."

Eines ist klar: Mit der anstehenden Verpflichtung von Raphaël Guerreiro erhält Davies als Linksverteidiger grosse Konkurrenz. Auch der Portugiese ist aber polyvalent einsetzbar.

psc 16 Juni, 2023 09:59