Angela Merkel meldet sich zu Kimmichs Impf-Debatte zu Wort

Mit Joshua Kimmich ist ein namentlich bekannter Fussballer des FC Bayern noch ungeimpft gegen das Coronavirus. Der Mittelfeldspieler löste damit eine grosse Debatte aus, zu der nun auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel Stellung bezieht.

“Ja, das stimmt”, sagte Joshua Kimmich nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim von “Sky” am vergangenen Samstag darauf angesprochen, ob ein entsprechender Bericht der “Bild”-Zeitung stimme, wonach er noch umgeimpft sei. Der 26 Jahre alte Mittelfeldakteur habe für sich “persönlich noch ein paar Bedenken. Gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht. Trotzdem bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und halte mich an die Hygienemassnahmen”, stellte er klar.

Angela Merkel sagte daraufhin der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”: “Interessant sind ja die Argumente, mit denen er seine Entscheidung begründet, denn es gibt auf seine Fragen und Zweifel sehr gute Sachargumente, die allgemein verfügbar sind.” Der noch amtierende Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland betonte: “Vielleicht macht sich Joshua Kimmich darüber ja auch noch Gedanken. Er ist ja als sehr reflektierter Fussballer bekannt.” Der DFB-Nationalspieler schloss derweil aber nicht aus, sich doch noch impfen zu lassen.

adk 30 Oktober, 2021 15:13