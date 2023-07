Die Ankunft von Min-jae Kim bei den Bayern verzögert sich

Der südkoreanische Innenverteidiger Min-jae Kim wird zum FC Bayern wechseln. Der 26-jährige Abwehrspieler wird aber nicht direkt bei Trainingsbeginn dabei sein.

Laut "tz" erhält der Abwehrspieler von den Münchnern trotz Absolvieren des Medizinchecks in Seoul wohl einige Tage Extra-Urlaub. Kim musste in diesem Sommer nämlich einen obligatorischen Militärdienst in seiner Heimat leisten. Daher kam der Urlaub bisher noch zu kurz.

Der Verteidiger könnte demnach erst kurz vor der Audi Summer Tour in München aufschlagen. Diese beginnt am 24. Juli mit dem Flug nach Tokio.

In Gefahr ist der Deal indes nicht: Die Bayern werden für die Verpflichtung des Verteidigers die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro aktivieren.

psc 7 Juli, 2023 11:05