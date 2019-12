Arsenal beschäftigt sich mit Boateng

Mikel Arteta hat erst vor kurzem beim FC Arsenal als Cheftrainer übernommen. Für den Januar soll Jérôme Boateng auf der Wunschliste stehen.

Einem Bericht des “Daily Star” zufolge beschäftigt sich der FC Arsenal mit einem Transfer von Jérôme Boateng.

Beim FC Bayern stand der Innenverteidiger in der laufenden Spielzeit erst achtmal in der Startelf. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021.

Da mit Lucas Hernandez und Niklas Süle aber gleich zwei Defensivspieler der Münchener vom Verletzungspech verfolgt sind, ist es unwahrscheinlich, dass die Gunners Boateng tatsächlich bekommen werden.

adk 29 Dezember, 2019 17:38