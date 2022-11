Aufatmen bei Davies: WM-Teilnahme nicht in Gefahr

Alphonso Davies verletzte sich beim 3:2-Sieg des FC Bayern bei Hertha BSC. Nun geben die Münchner eine Diagnose bekannt.

Gegen Hertha BSC musste der FC Bayern Alphonso Davies vorzeitig auswechseln. Cheftrainer Julian Nagelsmann verkündete auf der Pressekonferenz, dass sich der Kanadier laut dem Vereinsarzt «mindestens einen Muskelfaserriss» zugezogen hat. Am Sonntag hat der deutsche Rekordmeister nun kommuniziert, was beim Defensivspieler tatsächlich beschädigt ist.

Davies hat sich «nur» einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies ergaben die Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar sei für den kanadischen Nationalspieler nicht in Gefahr.

adk 6 November, 2022 11:49