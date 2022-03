Aufatmen beim FC Bayern: Lewandowski zurück auf dem Platz

Der polnische Stürmer musste in den letzten beiden Tagen kürzertreten, nachdem er sich beim Training vom Dienstag eine leichte Knieverletzung zuzog. Am Freitag trainiert der 33-Jährige aber wieder regulär mit der Mannschaft mit. Lewandowski war sogar der erste Spieler, der den Rasen betritt.

Neben ihm stehen Trainer Julian Nagelsmann gegen Union Berlin auch die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Eric-Maxim Choupo-Moting, Leon Goretzka und Corentin Tolisso zur Verfügung.

Update #FCBayern: Good News! Lewandowski and Choupo-Moting will take part in team training today. They are both ready for the match against Union Berlin. @SkySportNews

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 18, 2022