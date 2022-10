Aufatmen: Neuer wieder im Torwarttraining

Der FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft können aufatmen: Manuel Neuer scheint Fortschritte zu machen.

Am Montag steht Manuel Neuer wieder auf dem Trainingsplatz es FC Bayern an der Säbener Strasse in München. Ein Video, das der deutsche Rekordmeister auf Twitter teilt, zeigt, wie der 36-Jährige eine spezifische Übung mit Torwarttrainer Toni Tapalovic absolviert.

Neuer plagte zuvor eine Schultereckgelenksverletzung. Der Goalie konnte die letzten Spiele beim FC Bayern nicht im Tor stehen, sogar um die WM-Teilnahme wurden sich Sorgen gemacht. Ob Neuer gegen Inter Mailand in der Champions League (Dienstag, 21 Uhr) wieder zwischen den Pfosten stehen wird oder Sven Ulreich nochmal aushilft, wird sich zeigen.

adk 31 Oktober, 2022 12:09