Barça-Coach Quique Setién macht Coutinho Hoffnung

Bislang hiess es, dass der FC Barcelona nicht mehr auf Coutinho setzt, der zurzeit an den FC Bayern ausgeliehen ist. Barça-Coach Quique Setién betont nun aber, dass er durchaus wieder mit dem Brasilianer plant.

Der 61-Jährige hat eine sehr hohe Meinung vom 61-maligen Nationalspieler, wie er dem katalanischen Radiosender “RAC1” verrät: “Er müsste natürlich zurückkommen wollen. Ich rechne mit ihm zum Beginn der neuen Saison. Ich muss mit ihm sprechen, um ihn zu fragen. Wenn es nötig ist, spreche ich mit ihm.” Dies sind durchaus überraschende Worte. Bislang galt eine Coutinho-Rückkehr zu Barça trotz Vertrag bis 2023 als unwahrscheinlich. Setién sieht es offensichtlich anders.

Klar ist, dass die Zukunft des Spielgestalters nicht beim FC Bayern liegt. Die Münchner werden die Kaufoption in Höhe von 120 Mio. Euro nicht ziehen. Stattdessen könnte es ihn auf die Insel zurückziehen, wo vor allem Chelsea Interesse signalisiert. Setién hält aber dagegen: “Coutinho ist ein grosser Spieler, er gefällt mir sehr. Grundsätzlich ist er ein Barcelona-Spieler. Jemand muss die Klausel bezahlen oder zumindest eine gewisse Summe.”

Noch bleibt die Zukunft des Offensivspielers offen. In der Coronakrise stellt sich in der Tat die Frage, ob ein Verein die hohe Ablöse, die für Coutinho nötig wäre, zahlen will. Es kursieren aber auch Gerüchte über einen möglichen Spielertausch, von dem der Brasilianer Teil werden könnte.

psc 16 April, 2020 09:17