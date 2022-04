Barça bietet den Bayern im Tausch für Lewandowski einen Spieler

Der FC Barcelona hat sich für die Verstärkung der Offensive ein klares Ziel gesetzt. Es heisst Robert Lewandowski.

Die Katalanen machen dem polnischen Torjäger grosse Avancen. Laut einem Bericht der “Sport” winkt dem 33-jährigen Routinier bei Barça ein lukrativer Vierjahresvertrag. Damit könnte er noch länger unterschreiben als bei den Bayern, die ihm dem Vernehmen nach eine Vertragsverlängerung bis 2025 offerieren.

Dass die Münchner den Angreifer im Sommer ziehen lassen, ist trotzdem eher unwahrscheinlich. Barça will neben einer Ablöse auch Rechtsverteidiger Sergiño Dest bieten. Der 21-jährige Amerikaner war in der Vergangenheit bei den Bayern zwar tatsächlich ein Thema, inzwischen fokussieren sich Hasan Salihamidzic & Co. aber auf Noussair Mazraoui von Ajax.

psc 4 April, 2022 11:07