Barça-Präsident Joan Laporta schiesst scharf gegen die Bayern

Barcelonas Präsident Joan Laporta schiesst nach einigen kritischen Äusserungen aus dem Umfeld des FC Bayern scharf gegen den deutschen Rekordmeister.

In der Nacht auf Freitag fand der Barça-Boss auf einer Pressekonferenz in New York geharnischte Worte in Richtung der Münchner, nachdem dort vor allem Trainer Julian Nagelsmann einige Verwunderung über die Aktivitäten der Katalanen auf dem Transfermarkt geäussert hatte. Bei den Bayern seien nicht nur eine “gewisse Ignoranz”, sondern auch “mangelnde Informationen” vorhanden, sagte Laporta. In ihren Statements zum FC Barcelona hätten die Münchner zum Teil “die Wahrheit verzerrt”, kritisierte der Spanier weiter.

Bayern-Coach Nagelsmann zeigte sich nach dem Transfer von Robert Lewandowski zu Barça verwundert und sagte: “Es ist nicht nur Lewy, sie kaufen viele Spieler – ich weiss nicht, wie. Es ist der einzige Klub in der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, irgendwie verrückt.”

Diese Aussagen brachten Laporta offensichtlich auf die Palme. In seinem Rundumschlag wetterte er weiter: “Jeder soll sich um die eigenen Dinge kümmern.” Die Kritik hätten mit “Ahnungslosigkeit” und wohl auch mit Sorge vor der wiedererstarkten Konkurrenz zu tun: “Barça ist wieder da!”

psc 29 Juli, 2022 10:36