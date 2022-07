Barça soll neue Lewandowski-Offerte planen: Bayern stellt klare Forderungen

Der FC Bayern und der FC Barcelona sind sich hinsichtlich eines Transfers von Robert Lewandowski weiter nicht einig. Die Katalanen sollen nun jedoch ein neues Angebot vorbereiten.

Robert Lewandowski will den FC Bayern Richtung FC Barcelona verlassen. Barça bot hierfür zuletzt 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni. Laut der “Sport Bild” hat Bayern daraufhin weiter nicht geantwortet. Die Münchner würden sich demnach erst ab einer Ablöse von mindestens 50 Millionen Euro mit einem Verkauf befassen.

Laut dem italienischen Transfer-Guru Fabrizio Romano würde der FC Barcelona aber bereits an der nächsten Offerte arbeiten. Ob Barça damit Bayern zufriedenstellen kann? Lewandowski hofft auf baldige Klarheit, zumal am 12. Juli für ihn in München das Training beginnen würde und er bis dahin gerne schon weg wäre.

adk 6 Juli, 2022 09:14