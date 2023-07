Die Bayern erhalten ein Angebot für Gabriel Vidovic

Der FC Bayern erhält ein Angebot für seinen kroatischen Verteidiger Gabriel Vidovic.

Der 19-Jährige spielt bereits seit 2016 für den deutschen Rekordmeister. In der vergangenen Saison war er in die Niederlande an Vitesse Arnheim verliehen. Nun könnte er die Münchner definitiv verlassen. Der kroatische Spitzenklub Dinamo Zagreb möchte Vidovic laut "Sportske novosti" in dessen zweite Heimat holen: Der Youngster ist gebürtiger Augsburger und hat seine gesamte fussballerische Ausbildung in Deutschland absolviert, verfügt aber auch über den kroatischen Pass und ist amtierender kroatischer U21-Nationalspieler.

Zagreb bietet dem Vernehmen nach 2 Mio. Euro Ablöse. Ob diese Offerte ausreicht, muss sich weisen. Vidovic steht bei den Bayern bis 2025 unter Vertrag und bestreitet mit der Mannschaft derzeit die Asienreise.

psc 28 Juli, 2023 16:09