Bayern-Boss Dreesen: "Wir wollen keine Söldner"

Der FC Bayern könnte sich im Sommer namhaft verstärken. Mit Jan-Christian Dreesen klärt der neue Vorstandsvorsitzende auf, worauf es den Münchnern ankommt.

Was muss einen Spieler auszeichnen, um Spieler beim FC Bayern zu werden? "Er muss sich mit uns identifizieren, mit unseren Werten. Wir wollen keine Söldner, die alle zwei Jahre zum nächsten Klub gehen. Wir brauchen Spieler, die Energie ausstrahlen, die sich für den FC Bayern und seine Fans reinhängen", sagt Jan-Christian Dreesen im Interview mit der "Sport Bild".

So werden beim FC Bayern aktuell viele Namen gehandelt: von Harry Kane bis Victor Osimhen. "Ich finde ganz gut, dass in der Öffentlichkeit permanent alle möglichen Namen genannt werden. Denn das heisst, dass aussen nicht so klar ist, was wir intern besprechen", so Dreesen. Wen die Bayern letztlich holen, bleibt abzuwarten.

adk 25 Juni, 2023 11:40