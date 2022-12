Bayern-Boss Hainer erklärt den Plan mit Musiala

Jamal Musiala besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Präsident Herbert Hainer verrät, wie mit dem 19-Jährigen geplant wird.

Der FC Bayern würde den Kontrakt von Jamal Musiala gerne vorzeitig verlängern. „Hasan Salihamidzic hat ja schon gesagt, dass es bereits vor der WM Gespräche gegeben hat», erklärt Herbert Hainer im Interview mit der «Abendzeitung».

Das Oberhaupt des Rekordmeisters betont: «Jamal war einer der Lichtblicke im deutschen Team, an ihm lag das Ausscheiden sicher nicht. Man hat gesehen, dass er auch in seinem jungen Alter bei einer WM auf höchstem Niveau mithalten und Impulse geben kann – dabei steht er gerade erst am Anfang seiner Karriere.» Musiala, so Hainer, wolle «der beste Fussballer der Welt werden, das ist gelebtes Mia san mia, das gefällt mir. Wir werden ihn auf diesem Weg begleiten. Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir wünschen uns, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt – am besten für immer.»

Der Vertrag dürfte im Falle einer Verlängerung finanziell nochmal verbessert werden. «Er passt einfach hierher, die Fans lieben ihn. Bei uns hat er Saison für Saison die Chance, Titel zu gewinnen und grosse Spiele zu bestreiten. Das weiss Jamal», so Hainer.

adk 25 Dezember, 2022 16:20