Bayern-Boss: "Wollten Kepa präsentieren" - Real funkt dazwischen

Der FC Bayern wollte Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea ausleihen. Allerdings entscheidet sich der spanische Nationaltorhüter nun für Real Madrid.

Manuel Neuer befindet sich noch in der Reha, Yann Sommer ist zu Inter Mailand abgewandert: Der FC Bayern befindet sich daher aktuell auf der Suche nach einem neuen Keeper. "Wir sind bei Manuel Neuer zuversichtlich, dass er innerhalb des zweiten Halbjahrs zurückkommen wird. Wir brauchen einen zweiten Torwart", erklärte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Rande der Vorstellung von Sturm-Neuzugang Harry Kane am Sonntag und verkündete, dass die Münchner vor einem Transfer von FC Chelseas Kepa Arrizabalaga standen.

"Wir sind sehr dicht dran gewesen, hätten normalerweise mit Kepa einen Torwart heute oder morgen präsentieren wollen, wenn er sich ganz zum Schluss dann nicht doch für Real Madrid entschieden hätte", bestätigte Dreesen. Bei den Blancos soll Kepa als Vertreter von Thibaut Courtois fungieren, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Die Madrilenen leihen den spanischen Nationaltorhüter dem Vernehmen nach ohne Kaufoption aus, zahlen dafür aber eine Gebühr an den FC Chelsea.

adk 13 August, 2023 15:28