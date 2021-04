Bayern-Bosse halten treffen wichtige Entscheidung über Salihamidzic

Hasan Salihamidzic hatte in jüngerer Vergangenheit mehrere Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Hansi Flick. Dieser hat nun die Konsequenzen gezogen und um die Auflösung seines Vertrags per Saisonende gebeten. Salihamidzic sitzt in München derweil fest im Sattel.

Der Vereinsvorstand hat sich nach Angaben der “Sport Bild” an einer kurzfristigen Sitzung nach dem Wolfsburg-Spiel am vergangenen Wochenende voll und ganz hinter den Sportvorstand gestellt und Salihamidzic im Amt bestätigt. Dessen Vertrag läuft noch bis 2023. Eine vorzeitige Trennung ist trotz vieler Nebengeräusche in den letzten Wochen nicht geplant. Im Gegenteil: Der 44-Jährige bleibt bei der Gestaltung des Kaders federführend und wird gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn auch den Nachfolger von Flick bestimmen, falls dessen Abgangswunsch entsprochen wird.

Allerdings haben die Bayern-Bosse um Präsident Herbert Heiner die kritischen Stimmen und Fanwut, die zuletzt aufkam, durchaus registriert.

Nach @SPORTBILD-Informationen hat sich der Aufsichtsrat des #fcbayern am vergangenen Wochenende kurz besprochen und – entgegen anderslautender Gerüchte – seinen Rückhalt für Hasan Salihamidzic zum Ausdruck gebracht. Der Aufsichtsrat bestimmt über die Besetzung der Vorstände. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) April 21, 2021

