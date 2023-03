Bayern-Bosse mit Tendenz bei Cancelo – Mané findet deutliche Worte

João Cancelo überzeugte bei FC Bayerns 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg als Torschütze und Vorlagengeber. Sadio Mané macht sich für dessen Kauf stark.

Der FC Bayern hat João Cancelo bis Saisonende von Manchester City ausgeliehen. Die Münchner besitzen jedoch eine Kaufoption, die bei rund 70 Millionen Euro liegen soll. Ob der deutsche Rekordmeister davon Gebrauch macht, steht noch aus. Sadio Mané würde es jedenfalls freuen, käme es dazu,

«Was für ein Spieler! Heute hat man wieder gesehen, dass Joao einer der Besten der Welt ist. So gut, wirklich, wir sind sehr froh, dass er bei uns spielt», schwärmte Mané nach dem Sieg gegen Augsburg bei «Sport1» von Cancelo. «Ich würde ihn gerne auch nächste Saison bei uns sehen», so der Senegalese über den Portugiesen: «Genau diese Art von Spielern brauchen wir, ganz sicher!» Laut «Sport1» geht die Tendenz der Bayern-Bosse, sollte Manchester City den Preis von 70 Millionen Euro nicht drücken wollen, allerdings nicht in Richtung einer festen Cancelo-Verpflichtung.

adk 12 März, 2023 11:57