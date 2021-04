Bayern-Bosse treffen wichtige Entscheidung wegen Hansi Flick

Hansi Flick hat am Samstag seinen Wunsch nach einer Vertragsauflösung beim FC Bayern nach dieser Saison formuliert und damit die Klubverantwortlichen überrascht. Eine wichtige Entscheidung haben Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidzic und Co. nun getroffen.

Dem Abgangswunsch des Erfolgstrainers wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge entsprochen. Hansi Flick darf also trotz Vertrag bis 2023 gehen. Noch sind allerdings einige Gespräche notwendig, um Details zu regeln. Die Bayern-Verantwortlichen zeigten sich am Sonntag zwar enttäuscht über die Entscheidung und Kommunikation Flicks, eine vorzeitige Trennung bzw. Entlassung ist laut “Sport 1” aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht angedacht. Der Trainer soll also die verbleibenden Spiele in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen und dann auch im Guten gehen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen erklärt Flick seinen Beschluss noch einmal: “Ich möchte von meiner Seite noch einmal den Grund nennen: Ich wollte der Mannschaft sagen, dass ich den Verein gebeten habe, meinen Vertrag aufzulösen. Ich hatte im Flurfunk schon mitbekommen, dass es durchgesickert ist. Es war eine spontane Sache. Es war der logische Schritt, dann auch die Medien und die Öffentlichkeit zu informieren, damit ich nicht weiter rumeiern muss.”

Wer als Nachfolger folgt, ist noch offen. Namen, die zunächst genannt werden, sind Julian Nagelsmann (RB Leipzig) oder Erik ten Hag (Ajax).

psc 19 April, 2021 14:00