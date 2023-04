Die Bayern schnappen dem BVB Supertalent Ousmane Diallo weg

Der FC Bayern hat das Rennen um das erst 15-jährige Sturmtalent Ousmane Diallo offenbar für sich entschieden. Die Münchner setzten sich unter anderem gegen Ligarivale Borussia Dortmund durch.

Medienberichten zufolge buhlten der BVB und weitere Topklubs wie Real Madrid, Athletic Bilbao und weitere Bundesligisten ebenfalls um die Unterschrift des Youngsters. Diallo hat sich laut «Noticias de Gipuzkoa» nun aber für die Offerte der Bayern entschieden. Demnach wird er nach seinem 16. Geburtstag am 12. Juni von Deportivo Alaves an die Säbener Strasse wechseln und künftig in der Nachwuchsakademie des deutschen Rekordmeisters ausgebildet.

Der Rechtsfuss kommt vorwiegend auf dem linken Flügel zum Einsatz. Er ist spanischer Juniorennationalspieler und verfügt über senegalesische Wurzeln.

psc 14 April, 2023 14:22