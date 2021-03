Bayern-Coach Hansi Flick erteilt dem DFB eine eindeutige Absage

Bayern-Trainer Hansi Flick wird im Sommer definitiv nicht Nachfolger von Jogi Löw beim DFB.

Der vermeintliche Wunschkandidat der Verantwortlichen des DFB wird den Posten des deutschen Nationaltrainers im Sommer nicht übernehmen, wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz klarstellt. “Ich habe einen Vertrag bis 2023 und will bei Bayern München noch erfolgreich arbeiten und Titel gewinnen. Es ist keine Zeit, Spekulationen über meine Zukunft zu betreiben”, sagt Flick. Er sei mit seiner Mannschaft und seinem Staff in München glücklich und habe eine Menge Spass. Derzeit konzentriere er sich “zu 100 % und vollkommen auf den FC Bayern”.

Ein Abgang nach dieser Saison ist somit kein Thema. Der DFB muss sich nach anderen Kandidaten umsehen. Die Verantwortlichen haben bereits bestätigt, dass sie keine Trainer angehen oder anfragen werden, die noch weiterlaufende Verträge besitzen. Flick zählt zu dieser Kategorie.

psc 12 März, 2021 12:21