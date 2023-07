Bayern-Coach Thomas Tuchel sortiert zwei Talente aus

Bayern-Coach Thomas Tuchel greift durch: Die Talente Arijon Ibrahimovic (17) und Gabriel Vidovic (19) haben wohl keine längerfristige Zukunft mehr beim Verein.

Laut "Sport Bild" hat Tuchel den beiden Talenten mitgeteilt, dass sie nicht Teil des Trainingslagers am Tegernsee sein werden. Ein klares Indiz dafür, dass er nicht auf die beiden Youngsters setzt. Vidovic war in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim ausgeliehen und soll den deutschen Rekordmeister nun trotz Vertrag bis 2025 definitiv verlassen.

Bei Ibrahimovic ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, zumal er erst Anfang dieses Jahres bis 2025 verlängert hat. Durch die Verletzung von Thomas Müller könnte er nun zudem doch ins Trainingslager nachrücken.

psc 17 Juli, 2023 15:16