Bayern-Deadline für Kane? Spurs-Trainer Postecoglou reagiert

Der FC Bayern soll Tottenham Hotspur ein Ultimatum für Harry Kane gesetzt haben - das die Spurs offenbar verstrichen lassen haben. Tottenhams Coach Ange Postecoglou meldet sich daraufhin zu Wort.

Tottenham Hotspur bestritt am Sonntag ein Freundschaftsspiel gegen Shakhtar Donezk, bei dem Harry Kane vier Tore beim 5:1-Sieg erzielte. Nach der Partie bezog Ange Postecoglou Stellung zu den Gerüchten um Kane. Denn der FC Bayern soll für den 30-jährigen Torjäger ein letztes Angebot über 100 Millionen Euro abgegeben haben. Die Deadline für die Offerte soll aber in der Nacht von Freitag auf Samstag abgelaufen sein.

"Aus meiner Sicht weiss ich nicht, was Fristen bedeuten. Wir wissen, dass es eine Frist gibt: Das ist das Ende des Transferfensters", stellte Postecoglou klar. Sprich noch ist innerhalb der nächsten Wochen alles möglich. Bis dahin will Postecoglou weiter auf Kane setzen - wie im Test gegen Donezk. "Es besteht kein Zweifel, dass ich Harry einsetzen würde. Das musste ich mir heute nicht sagen. Er ist Weltklasse. Die Art und Weise, wie diese Mannschaft spielen wird, wird ihm auch helfen. Wir werden uns viele Chancen für ihn erarbeiten", so der Spurs-Trainer.

adk 6 August, 2023 17:45