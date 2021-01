Bayern-Führung und Hansi Flick streiten über Wintertransfers

Beim FC Bayern kommt es klubintern offenbar wie schon im vergangenen Jahr zu hitzigen Diskussionen über die Planungen auf dem Transfermarkt.

Trainer Hansi Flick fordert laut “Bild” wie schon vor Jahresfrist Wintertransfers. Die Bayern-Führung lehnt diese angesichts der Coronakrise allerdings ab und will erst im Sommer wieder investieren. Dadurch sieht Flick offenbar die sportlichen Ziele in der aktuellen Saison gefährdet. Vor allem Tempodefizite in der Abwehr machen ihm zu schaffen. Wunschspieler wäre Dayot Upamecano, der wohl erst im Sommer zu haben ist.

Auch auf der rechten Abwehrseite sieht Flick Handlungsbedarf, da sich Benjamin Pavard in einer Formkrise befindet und Sommer-Neuzugang Bouna Sarr bei ihm durchgefallen ist. Flick betont, dass man die Dinge intern besprechen wird. Allerdings dürfte er weder bei Salihamidzic noch bei Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Gehör für seine Wünsche finden.

psc 6 Januar, 2021 13:16