Bayern-Sportdirektor Salihamidzic spricht über Vertragsgespräche

Die Verträge von nicht weniger als sechs Spielern laufen beim FC Bayern im Sommer 2021 aus. Bis im Sommer sollen Entscheidungen um die Zukunft dieser Spieler fallen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic fühlt sich aber noch nicht gehetzt.

Nach dem 4:3-Pokalsieg gegen die TSG Hoffenheim meinte der 43-Jährige, dass genügend Zeit bleibt und es in den kommenden Wochen in erster Linie um die Resultate und Leistungen auf dem Platz geht: “Wir werden sicher Gespräche führen, aber wir konzentrieren uns auf das Sportliche. Es ist wichtig, dass wir in diesen Wochen total fokussiert sind auf die Spiele.” Salihamidzic betont, dass die Gespräche “zur richtigen Zeit” stattfinden werden.

Abwerbeversuche von anderen Klubs befürchtet der Bosnier nicht: “Nein. Sicherlich kann das passieren. Aber wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, uns erstmal aufs Sportliche zu konzentrieren. Wie schon gesagt: Wir werden Gespräche führen, die Spieler wissen Bescheid.”

psc 6 Februar, 2020 09:11