Deshalb ist das Bayern-Interesse an Oranje-Star Denzel Dumfries abgekühlt

Der FC Bayern hat sich in der Vergangenheit nach dem niederländischen Nationalspieler Denzel Dumfries erkundigt. Das Interesse scheint aber abgekühlt.

Der 25-Jährige sorgt derzeit an der Europameisterschaft für Furore, wo er in den drei Gruppenpspielen bereits zwei Tore und einen Assist beigesteuert hat. Diese Leistungen des PSV-Kapitäns sind natürlich auch Topklubs aus Topligen aufgefallen. Und hier liegt die Krux: Weil Dumfries derart starke Leistungen zeigt, ist sein Marktwert explodiert. Ein Schnäppchen ist er längst nicht mehr. Da er inzwischen zu teuer ist, soll das Interesse des FC Bayern ziemlich abgekühlt sein. Dort soll in diesem Sommer nämlich kein weiterer sehr teurer Transfer getätigt werden.

Der Abwehrspieler wird von Mino Raiola beraten. Gut möglich, dass er in nächster Zeit viele Anrufe von anderen Topklubs erhält. Die Münchner werden sich hingegen eher nicht mehr melden. Dumfries’ Vertrag bei PSV läuft bis 2023.

psc 24 Juni, 2021 10:15