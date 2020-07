Jérôme Boateng liebäugelt mit Wechsel in andere Topliga

Hinter der Zukunft von Abwehrspieler Jérôme Boateng beim FC Bayern gibt es noch ein paar Fragezeichen. Offenbar kann sich der 31-Jährige eine Rückkehr in die Premier League vorstellen.

Dort war er vor seiner Zeit in München in der Saison 2010/11 für Manchester City aktiv. Einen Wechsel auf die Insel nach Abschluss dieser Saison kann sich Boateng durchaus vorstellen, wie er an einem Sponsorentermin gleich höchstpersönlich verrät: “Ich würde nicht nein sagen. Ich liebe es, die Premier League zu sehen, ich liebte es auch dort zu spielen.” Zu einem Comeback in der Premier League wäre er “definitiv bereit”.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schliesst einen Abgang Boatengs in diesem Sommer, wie auch einen von Javi Martinez, der ebenfalls nur noch ein Jahr unter Vertrag steht, nicht aus: “Beide haben schon die Drei vorne im Alter stehen, da macht man sich schon mal Gedanken. Will man das eine Jahr beim FC Bayern bleiben oder will man möglicherweise, wenn man das kann, woanders vielleicht seine Karriere ausklingen lassen.”

Boateng will erst einmal die K.o.-Phase mit den Bayern bestreiten. Danach hätte er aufgrund der Verlängerung der Transferperiode noch bis am 5. Oktober Zeit, einen Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Noch weiss er nicht, wie und wo es für ihn nächste Saison weitergeht: “Ich weiss nicht, wie es weitergeht. Man kann nie wissen, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich will dort nicht spielen.”

