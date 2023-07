Die Bayern wollen mit Joshua Kimmich vorzeitig verlängern

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich hat im Rahmen der Asientour der Bayern in dieser Woche klargestellt, dass er die neue Saison definitiv in München plant. Der Bundesliga-Krösus möchte den 28-Jährigen sogar längerfristig binden.

Wie die Münchner "tz" berichtet, planen die Klubbosse der Bayern im Herbst erste Gespräche mit Kimmich bzw. dessen Beratern über einen neuen Vertrag. Derzeit ist der Mittelfeldprofi bis 2025 an die Münchner gebunden. Diesen Kontrakt soll der Nationalspieler vorzeitig verlängern, damit der Verein nächsten Sommer nicht in die Bredouille gerät. Schliesslich soll ein ablösefreier Abgang definitiv verhindert werden. Sollte Kimmich nicht verlängern, wäre der Sommer 2024 bereits die letzte Gelegenheit für einen Verkauf, der eine hohe Ablöse einbringt.

In diese Situation will der Bundesligist gar nicht erst geraten, da Kimmich auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielt.

psc 26 Juli, 2023 12:06