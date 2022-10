Bayern-Kapitän Manuel Neuer muss weiterhin pausieren

Der FC Bayern muss weiterhin auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten.

Der 36-Jährige hat wegen zu starker Schmerzen nach einer Schultereckgelenk-Prellung bereits die letzten beiden Spiele gegen Viktoria Pilsen in der Champions League und den SC Freiburg in der Bundesliga verpasst und muss laut «Bild» auch am Mittwochabend im DFB-Pokal beim FC Augsburg pausieren. Einmal mehr wird Neuer durch Sven Ulreich vertreten werden. Es besteht die Hoffnung, dass der Stammkeeper am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zurückkehrt.

psc 18 Oktober, 2022 11:47