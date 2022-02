Bayern-Kapitän Manuel Neuer steht unmittelbar vor dem Comeback

Bayern-Kapitän Manuel Neuer ist weiterhin auf dem Weg zurück: Schon am Wochenende könnte er im Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen sein Comeback geben.

Der 35-jährige Keeper liess sich Anfang Februar am Knie operieren. Der Eingriff verlief nach Plan und auch bei der Reha geht es voran: Laut “Sky” könnte Neuer bereits im nächsten Pflichtspiel des deutschen Rekordmeisters am Wochenende wieder zwischen den Pfosten stehen. Spätestens beim Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Red Bull Salzburg am 8. März wird er wieder eingreifen können.

psc 28 Februar, 2022 14:40