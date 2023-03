Die Bayern sehen vorerst von weiteren Top-Transfers ab

Der FC Bayern plant im Sommer offenbar keine ganz grossen Transfers.

Wie «Sky» berichtet, wollen die Münchner eher auf Kontinuität und Ruhe setzen. In den vergangenen Transferperioden wurden mit João Cancelo, Sadio Mané oder Matthijs de Ligt sehr namhafte Spieler verpflichtet. Diese waren allesamt nicht gratis. Nicht zuletzt auch aufgrund finanzieller Überlegungen backt man im Sommer offenbar eher kleinere Brötchen. Zudem wird die Mannschaft als bereits sehr kompetitiv erachtet, auch wenn es am Wochenende mit der 1:2-Niederlage in Leverkusen einen Rückschlag gab.

Zuvor zeigte sich in der Champions League mit zwei ganz starken Auftritten gegen PSG, dass die Bayern gegen Top-Mannschaften mithalten kann.

psc 20 März, 2023 18:52