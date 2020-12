Bayern-Star stellt neuen Bundesliga-Speedrekord auf

Seit dieser Saison werden alle Sprints in der Bundesliga statistisch erfasst. Im Topspiel vom Wochenende stellte Kingsley Coman einen neuen Rekord auf.

Der 24-jährige Franzose wurde am Samstagabend beim spektakulären 3:3-Remis gegen RB Leipzig mit sagenhaften 35,9 km/h geblitzt. Damit übertrumpfte er beispielsweise seine Teamkollegen Leroy Sané oder Alphonso Davies und war auch schneller als Erling Haaland, der es in dieser Saison vor seiner Verletzung auf 35,2 km/ geschafft hatte. Ob Coman eine Bestmarke für die komplette Spielzeit aufgestellt hat, ist aber noch längst nicht gewiss. Die Konkurrenz sitzt ihm im Nacken und greift weiterhin jede Woche an.

Die aktuelle Nummer 2 ist Leipzigs Abwehrspieler Dayot Upamecano mit 35,2 km/h.

psc 7 Dezember, 2020 13:40