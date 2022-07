Bayern-Königstransfer Mané reist am Donnerstag nach München

Der FC Bayern tütete mit Sadio Mané einen absoluten Königstransfer ein. Der Angreifer, der vom FC Liverpool nach München wechselte, wird nun auch erstmals mit seinen neuen Mannschaftskameraden trainieren. Laut “Sky”-Angaben reist der 30-Jährige am Donnerstag in die bayerische Landeshauptstadt. Denkbar ist, dass der Neuzugang noch am Spätnachmittag auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters zu sehen sein wird. Die restlichen Nationalspieler legen derweil am 12. Juli beim FC Bayern los – dann wird unter anderem auch der wechselwillige Robert Lewandowski erwartet.

News #Mané: He will fly to Munich today! His new chapter with FC Bayern is going to start. It’s possible that he will make his first steps on the training ground this afternoon. He has already worked hard in the last days and is ready. @SkySportDE 🇸🇳

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 7, 2022