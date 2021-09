Bayern-Lazarett wird immer grösser: Längere Ausfälle möglich

Das Lazarett beim FC Bayern wird immer grösser. Neben Corentin Tolisso, Dayot Upamecano, Thomas Müller und dem rekonvaleszenten Neuzugang Marcel Sabitzer droht auch ein Ausfall von Abwehrspieler Josip Stanisic.

Der 21-Jährige plagt sich nach Angaben von “tz”-Reporter Philipp Kessler mit einer Kapselverletzung am Zeh herum und konnte deshalb auch nicht zur kroatischen U21-Nationalmannschaft reisen. Das Reha-Training am Freitag musste er wegen Schmerzen vorzeitig abbrechen. Möglicherweise fällt er im Spiel gegen RB Leipzig in einer Woche aus.

Noch länger ausfallen könnten die beiden Franzosen Corentin Tolisso und Dayot Upamecano, die beide mit muskulären Problemen zu kämpfen haben. Immerhin sollen die Adduktorenprobleme bei Thomas Müller nicht allzu gravierend sein. Er reiste zwar aus dem DFB-Team ab, wird aber wohl gegen Leipzig zur Verfügung stehen.

psc 3 September, 2021 14:16