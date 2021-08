FC Bayern & RB Leipzig wegen Sabitzer derzeit nicht im Austausch

Der mitunter bereits als bevorstehender Transfer von Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern ist doch in deutlich weiterer Ferne als gedacht.

Wie der “Sportbuzzer” berichtet, führen die beiden Klubs wegen dem 27-jährigen Österreicher derzeit keine konkreten Gespräche. “Der FC Bayern München hat keinen Kontakt bezüglich eines Spielers zu uns aufgenommen”, sagt Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB Leipzig, am Dienstag. Derzeit werden also keine Verhandlungen geführt, entsprechend kann es auch keine Einigung geben. Dennoch ist ein Sabitzer-Wechsel an die Säbener Strasse natürlich weiterhin nicht ausgeschlossen. Das Transferfenster schliesst erst am 31. August. Die Bayern könnten aber zunächst noch auf einen Spielerverkauf pochen, ehe sie sich konkret mit dem Leipziger Profi beschäftigen.

psc 24 August, 2021 12:19