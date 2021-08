Bayern-Coach Nagelsmann vergleicht Lewandowski und Haaland

Robert Lewandowski und Erling Haaland sind die zwei derzeit wohl besten Stürmer, die die Bundesliga zu bieten hat. Am Dienstagabend treffen sie im Supercup-Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund aufeinander. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wagt vorab einen Vergleich.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel äussert sich der 34-Jährige zu den beiden Topstürmern. Dabei stellt Nagelsmann durchaus Unterschiede fest: “Lewandowski hat über mehrere Jahre in der Bundesliga bewiesen, auf welch hohem Niveau er spielt. Robert ist ein Weltklasse-Stürmer.” Haaland, der als 21-Jähriger ganze elf Jahre jüngst ist als Lewandowski, konnte noch nicht derart viele Meriten sammeln. Nagelsmann führt aus: “Herausragend ist, wenn du über mehreren Jahren bei verschiedenen Klubs am Erfolg beteiligt bist. So ist das bei Lewandowski.”

Auch die Erfahrung spreche für den Polen, allerdings erkennt der Bayern-Trainer durchaus Gemeinsamkeiten: “Die Torgefahr. Lewandowski ist in der Luft unheimlich gut, er ist mit rechts und links extrem abschlussstark. Erling hat auch schon mit allen drei Körperteilen Tore erzielt.” Als Spielertyp seien Lewandowski und Haaland aber durchaus unterschiedlich: “Lewandowski bewegt sich auch zwischen den Linien, nimmt am Kombinationsspiel teil und hält sich nicht nur in vorderster Linie auf. Dadurch ist er schwer zu greifen.” Den norwegischen BVB-Stürmer sieht Nagelsmann bislang vor allem als eiskalten Torjäger.

psc 16 August, 2021 16:35