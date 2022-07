Bayern-Neuzugang de Ligt in München eingetroffen

Matthijs de Ligt wird ein Spieler ein FC Bayern! Am Montagabend kam der Neuzugang am Flughafen München an, ehe es für ihn zur Säbener Strasse ging.

Stolze 70 Millionen Euro plus etwaiger 10 Millionen Euro an Boni überweist der FC Bayern Medienberichten zufolge für Matthijs de Ligt an Juventus. Noch ist der Deal nicht verkündet, der 22 Jahre alte Niederländer jedoch bereits in München.

Am Montagabend kam der Innenverteidiger mit einem Privatjet von Turin in München an. Für die Neuverpflichtung ging es direkt weiter zum Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters, wo der obligatorische Medizincheck sowie die Vertragsunterzeichnung stattfindet. Ein straffes Programm für de Ligt, der schon am Dienstag zu seinen neuen Kollegen nach Washington, D.C. (USA) reisen soll.

adk 18 Juli, 2022 21:28