Bayern ohne Interesse an McKennie – Sabitzer hat Priorität

Der FC Bayern soll kein Interesse an einem Transfer von Juventus Turins Weston McKennie zeigen. Dafür arbeitet der deutsche Rekordmeister weiter am Deal um Marcel Sabitzer.

Laut Informationen von “Sport1” ist an den Gerüchten um Weston McKennie und den FC Bayern nichts dran. Nach dem Transfer von Manuel Locatelli würde Juventus Turin zwar durchaus Spieler verkaufen wollen, McKennie würde man demnach aber nicht unter 30 Millionen Euro ziehen lassen.

Die Münchner wollen das Geld stattdessen lieber in einen Transfer von Marcel Sabitzer stecken. Der Österreicher ist vertraglich noch bis 2022 an RB Leipzig gebunden, will dort dem Vernehmen nach aber nicht verlängern. Die Sachsen würden den 27-Jährigen wohl für 18 bis 20 Millionen Euro verkaufen.

adk 22 August, 2021 15:56