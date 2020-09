Die Bayern planen mit bis zu 24’000 Zuschauern

Wann in der Bundesliga bei welchen Vereinen wieder vor wie vielen Zuschauern gespielt werden kann, ist völlig offen. Die Bayern erarbeiten ein Hygienekonzept, das in der Allianz Arena bis zu 24’000 Zuschauer vorsieht.

Damit wäre das Stadion wieder bis zu einem Drittel gefüllt. Die Erarbeitung eines entsprechenden Hygienekonzepts bestätigt der Münchner Vorstand Jan-Christian Dreesen am Freitag: “Man muss ja ein Konzept erarbeiten und sagen können, wie viel geht denn maximal. Wir sind glücklich, wenn wir mit 5’000 anfangen können, obwohl das Konzept womöglich 24’000 hergibt.” Grundlage ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, den die Zuschauer zueinander haben müssen.

Auch eine Aufteilung in verschiedene Sektoren gehört dazu. “Wir möchten gerne wieder mit Zuschauern spielen, wir fordern aber nichts, sondern wir brauchen die Politik dafür”, führt Dreesen aus.

Von dieser Politik gibt es bislang eher zurückhaltende Signale. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte nach einer Sitzung der DFL am Donnerstag erklärt, dass er skeptisch sei, möglichst bald wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Vor allem die unterschiedliche Handhabung in den verschiedenen Städten und Bundesländern sieht er kritisch: “Die Liga muss selbst überlegen, ob sie jetzt tatsächlich einen Flickenteppich will.” Dies führt laut dem CSU-Politiker zu “einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung”.

psc 4 September, 2020 16:37