Bayern-Präsident Hainer spricht in der Causa Lewandowski erneut ein Machtwort

Bayern-Präsident Herbert Hainer reagiert auf die Ansage von Robert Lewandowski, wonach dessen Geschichte in München beendet ist.

Der Bayern-Boss sieht dies gänzlich anders. Seine Ansage in der “Bild am Sonntag” ist unmissverständlich. “Vertrag ist Vertrag! Wo kommen wir denn da hin, wenn ein Spieler einen Vertrag vorzeitig beenden kann, während wir als Verein ihn bis zum letzten Tag der Laufzeit voll bezahlen müssten? Das ist eine Ungleichheit, die kann so nicht sein”, sagt Hainer und betont damit erneut, dass Lewandowski seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei den Bayern respektieren muss.

Der Bayern-Präsident ist über die energischen Aussagen des Polen irritiert: “Ich bin ein bisschen überrascht, dass Robert den Weg an die Öffentlichkeit gewählt hat, ich hätte das an seiner Stelle nicht gemacht.”

Der FC Barcelona bemüht sich intensiv um Lewandowski. Die Katalanen bieten dem 33-Jährigen angeblich einen Dreijahresvertrag an, der dieser akzeptieren möchte.

psc 5 Juni, 2022 12:22