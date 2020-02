Bayern-Präsident Hainer macht Hansi Flick Hoffnungen

Der FC Bayern präsentiert sich in den vergangenen Wochen in beeindruckender Form. Trainer Hansi Flick darf sich auf eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus grosse Hoffnungen machen. Dies deutet der neue Präsident Herbert Hainer nun öffentlich an.

“Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fussball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick. Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative”, sagte Hainer laut “SID” am vergangenen Sonntag bei einem Fanklub-Besuch im niederbayerischen Simbach. Hansi Flick übernahm das Traineramt in München Anfang November nach der Entlassung von Niko Kovac und wurde zum Jahresende erst einmal bis im nächsten Sommer als Cheftrainer bestätigt. Schon da betonte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, dass diese Zeitspanne das Minimum sei. Hainer ist mit der Arbeit von Hansi Flick äusserst zufrieden, wie er ausführt: “Ich finde, dass er exzellente Arbeit macht und das sage ich nicht nur, weil wir die drei Spiele in diesem Jahr gewonnen haben, sondern auch wegen unserer Spielweise. Ich habe selten so einen überzeugenden Bayern-Sieg gesehen wie zuletzt gegen Schalke (5:0), wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam.”

Rummenigge bläst ins gleiche Horn, wenn er derzeit über Flick spricht. Allerdings: Einen Titel gewonnen hat der 54-Jährige noch nicht. Daran wird er zum Saisonende gemessen.

Das Lob seiner Vorgesetzten kommt bei Flick gut an, der auf einer Pressekonferenz am Dienstag bereits durchsickern lässt, dass er in München gerne über den Sommer hinaus weitermachen würde: “Ich bin noch lange nicht müde. Mir macht es sehr viel Spass.”

psc 4 Februar, 2020 11:59