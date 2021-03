Bayern-Profi Marc Roca vor Abgang? Das sagt der Berater

Der spanische Mittelfeldspieler Marc Roca kommt seit seinem Wechsel nach München im vergangenen Herbst nicht wie gewünscht zum Einsatz. Wechselgerüchte halten sich hartnäckig. Der Berater erteilt diesen allerdings eine Absage.

Im Gespräch mit “Spox” und “Goal” hat Christian Wein eine glasklare Antwort für die anhaltenden Spekulationen um einen Transfer von Marc Roca parat. “Ein Abgang im Sommer steht überhaupt nicht zur Diskussion”, hält er fest.

Der 24-jährige Spielmacher steht bei den Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. Trotz wenigen Einsatzgelegenheiten in dieser Spielzeit (12 insgesamt, 5 in der Bundesliga) sieht Roca seine Zukunft nach wie vor an der Säbener Strasse. Bislang macht laut Wein auch die Bayern-Klubführung keine Anstalten, dass der Spanier im Sommer beispielsweise ausgeliehen oder gar verkauft werden soll.

psc 24 März, 2021 10:52