Abgang oder Verbleib? Bayern-Profi Marc Roca hat sich entschieden

Der spanische Mittelfeldspieler Marc Roca wird die aktuelle Saison definitiv beim FC Bayern beenden.

Nachdem der 25-Jährige unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in dieser Spielzeit lange auf eine Einsatzchance warten musste, erhielt er sie zum Ende des Jahres hin doch noch als bei den Münchnern gleich mehrere zentrale Mittelfeldspieler ausfielen. Roca wusste zu gefallen und verdiente sich sogar ein Extra-Lob vom Trainer. Jetzt hat der Spielmacher entschieden, mindestens bis zum Saisonende an der Säbener Strasse zu bleiben. Ein Januar-Transfer ist kein Thema mehr. “Es wäre ein Fehler, zu gehen. Man könnte sagen, dass ich gerade meinen besten Moment seit meiner Ankunft bei Bayern erlebe – sowohl fussballerisch als auch körperlich und mental”, sagt er der “Bild”.

Rückblickend meint Roca zum Saisonverlauf: “Wegen einer Knöchelverletzung (…) war ich zwei Monate raus. Danach ist es mir sehr schwergefallen, mir einen Platz zu erarbeiten und Einsatzzeiten zu bekommen. Mein persönliches Fazit fällt trotzdem sehr positiv aus. Auch, weil ich in den letzten vier Partien gespielt und mich sehr gut gefühlt habe.”

Im Oktober und November habe er tatsächlich an einen Wechsel gedacht, da er bis zu jenem Zeitpunkt keinerlei Einsatzchancen erhielt. Dies hat sich in den letzten fünf Spielen des Jahres geändert. Und nun will der Mittelfeldprofi, der bis 2025 unter Vertrag steht, zumindest bis im Sommer definitiv bei den Bayern bleiben.

psc 30 Dezember, 2021 10:39