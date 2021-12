Bayern-Profi Cuisance äussert sich zum Trikot-Wurf: “Ich will keinen Streit”

Michaël Cuisance hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon einige Male für Negativschlagzeilen gesorgt. Zuletzt im Spiel gegen den VfL Wolfsburg, als er sein Trikot in Richtung Trainer Julian Nagelsmann warf, als klar war, dass er nicht mehr eingewechselt würde. Nun erklärt sich der 22-jährige Franzose.

Im Interview mit der “Bild” nimmt Cuisance Stellung zu besagter Szene. Seine Sicht ist eine andere als sie medial in den vergangenen Tagen dargestellt wurde: “Ich habe die Schlagzeilen gesehen: Aus meiner Sicht wird das absolut falsch ausgelegt! Ich habe mit Julian Nagelsmann ein gutes Verhältnis, ich würde ihm gegenüber nie respektlos sein. Wir hatten einmal eine Diskussion, aber ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren. Ich bin kein Spieler, der Unruhe stiftet. Ich will keinen Streit mit dem Verein.”

Der Mittelfeldprofi befindet sich wie seine Teamkollegen derzeit im Urlaub. Er gilt zwar als Transferkandidat, plant vorerst aber mit der Rückkehr nach München Anfang des kommenden Jahres: “Wieso sollte ich nicht zurückkommen? Das Transferfenster öffnet am 1. Januar, wir starten mit dem Training am 2. Januar.” Ein Transfer im kommenden Monat ist dennoch möglich: “Wir werden uns zusammensetzen und über die Situation reden. In meiner Situation möchte ich mehr Einsätze, Minuten.”

Dass ihm von mancher Seite die notwendige Qualität für einen Platz im Bayern-Kader abgesprochen wird, versteht Cuisance nicht: “Ich habe das Zeug dazu, regelmässig bei einem Klub wie Bayern zu spielen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe dazu selten Chancen bekommen.” Zudem müsse man bei ihm auch keine Charakterfrage stellen. Der frühere Gladbacher führt aus: “Ich habe einen guten Charakter. Fragen Sie Julian Nagelsmann! Ich bin ein harter Arbeiter. Diese Vorwürfe zu hören ist manchmal schwierig, es trifft mich jedoch nicht mehr. So ist das Leben, ich muss es akzeptieren und einfach weitermachen.”

psc 22 Dezember, 2021 18:52