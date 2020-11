Nächster Bayern-Profi positiv getestet

Beim FC Bayern gibt es einen Corona-Fall: Abwehrspieler Niklas Süle wurde positiv getestet.

Der 25-Jährige befindet sich nach Klubangaben in häuslicher Quarantäne. Dem Innenverteidiger gehe es gut. Am Samstag stand Süle beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln 90 Minuten auf dem Platz. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wird nun bestimmt, ob weitere Spieler der Bayern ebenfalls in Quarantäne müssen.

Niklas Süle, 25, ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Der Abwehrspieler des FC Bayern München befindet sich in häuslicher Quarantäne, es geht ihm gut. 🔗 https://t.co/rAAFqAd9e6 — FC Bayern München (@FCBayern) November 2, 2020

psc 2 November, 2020 12:13