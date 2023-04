Bayern-Profi Ryan Gravenberch beklagt sich erneut

Der niederländische Mittelfeldprofi Ryan Gravenberch beklagt sich erneut über seine fehlenden Einsatzzeiten beim FC Bayern. Im Hinblick auf die kommende Saison müsse sich dies in jedem Fall ändern.

Dies betont der 20-Jährige gegenüber «Voetbal International»: «Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen.» Gravenberch nahm in dieser Saison sowohl unter Julian Nagelsmann wie auch dessen Nachfolger Thomas Tuchel bislang nur die Rolle eines Ergänzungsspielers ein.

Bereits im vergangenen Oktober betonte der frühere Ajax-Profi, dass die Situation für ihn in München nicht leicht sei. Mit Liverpool und Arsenal sollen unter anderem zwei Topklubs aus der Premier League Interesse an Gravenberch bekunden. Dieser gibt sich bezüglich seiner Pläne im Sommer noch zurückhaltend: «Ich habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen, also warte ich ab, was passiert. Klar ist, diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen.» Sein Vertrag bei den Bayern läuft bis 2027.

psc 25 April, 2023 17:54